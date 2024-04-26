Çorum'da fırıncılar pazar günü taze ekmek çıkarmama kararı aldı.

PAZAR GÜNÜ TAZE EKMEK DÖNEMİ BİTTİ

Geçtiğimiz günlerde fırıncılar pazar günü taze ekmek çıkarmama kararı için toplanmış ancak bazı fırıncıların bu karara sıcak bakmaması nedeniyle karar alınamamıştı.

Dün yine bir toplantı yapan fırıncılar ortak karar ile pazar günü taze ekmek çıkarmama kararı aldı ve fırınların camına pazar günü taze ekmek çıkmayacağı konusunda duyurular asıldı.

PİDECİLER AÇIK OLACAK

Pazar günü pidecilerin ise hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

Sektörde yaşanan kalifiyeli eleman sıkıntısı nedeniyle fırıncılar günlük ekmek üretmekte zorlanıyordu.