Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Filistin halkına destek amacıyla 7 Ekim 2025 Salı günü yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

“İşgalciler Yenilecek, Direnen Filistin Kazanacak” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, saat 17.30’da Özdoğanlar Kavşağı’nda başlayıp Kadeş Barış Meydanı’nda sona erecek. Yürüyüşün sonunda saat 18.00’de basın açıklaması yapılacak.

Platform, yürüyüş öncesinde yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verdi:

“DENİZ’LERİN YOLUNDA, FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ!”

“Filistin halkı, onlarca yıldır süren kuşatma, zorunlu göç, bombalar ve vahşete rağmen onuruyla direnmektedir. Bugün yaşanan saldırılar yalnızca bir halkı değil, insanlığın ortak değerlerini hedef almaktadır. Çocukların üzerine yağan bombalar, hastanelerin yıkılması, gazetecilerin katledilmesi, açlıkla teslim alınmak istenen milyonlarca insan... Bu yaşananlar bir savaş değil, açıkça bir soykırım girişimidir.”

“İSRAİL’LE HALEN TİCARİ

İLİŞKİLER DEVAM EDİYOR”

Bildiride ayrıca, dünyanın farklı yerlerinde işçilerin ve emekçilerin Filistin’le dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm bunlar yaşanırken, İtalya limanlarında işçi sınıfının gösterdiği onurlu ve kararlı direniş, İsrail gemilerini geri çevirerek fiili bir ambargo uygulamaktadır; bu hareket, tüm dünyadaki emekçilere örnek olmaktadır. Emekçiler, emperyalizmin ticaret damarlarını doğrudan hedef alarak, sömürü düzenine karşı uluslararası dayanışmanın gücünü kanıtlamaktadır. Ne var ki, bu duruşun tam aksine, Türkiye'de sermaye sınıfı ve iktidar, Filistin'e yönelik saldırılar devam ederken İsrail ile olan ticareti tamamen bitirmiş gibi göstererek Filistin üzerinden aralıksız sürdürmeye devam ediyor.”

“İŞGAL VE SÖMÜRÜYE GEÇİT YOK,

FİLİSTİN HALKI KAZANACAK”

“Filistin mücadelesi yalnızca ulusal kurtuluşun değil, aynı zamanda sınıf mücadelesinin de en çarpıcı örneklerinden biridir. İşgal, sömürü düzeninin en çıplak biçimidir. Emperyalizmin desteğiyle sermaye sınıfı toprakları, kaynakları ve emeği gasp ederken, yoksul emekçiler kuşatma, açlık ve bombaların altında yaşam mücadelesi vermektedir. Bu nedenle Filistin davası, emperyalizme ve işgale karşı olduğu kadar sömürüye ve adaletsizliğe karşı da bir sınıf mücadelesidir.”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, tüm Çorum halkını 7 Ekim’deki yürüyüşe katılarak Filistin halkının yanında olmaya çağırdı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ