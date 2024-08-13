Perseid meteor yağmuru 11 Ağustos'u 12'sine bağlayan gece başladı.

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NASA, Türkiye'den de gözlemlenebilen meteorlar için saatte yaklaşık 100 meteor beklediğini açıklamıştı. a geceyi aydınlattı. Çorum Çatak Tabiat Parkı'ndaki görüntüler eşsiz manzaralara sahne oldu.
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Eşsiz görüntüler ortaya çıkaran "Perseid meteor yağmuru" Çorum Çatak Tabiat Parkı'nda gözlemlendi.
PresdşdjrkPERSEID METEOR YAĞMURU NEDİR?
Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin her yıl ağustos ayında dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru bu adı gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için alıyor.

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Editör: AA AJANS