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DMS E-İmza ve KEP firma yetkilisi Duran Atak, yerinde hizmet uygulamasını da hayata geçirdiklerini, bu uygulama ile zamandan tasarruf ve acil ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir açığı kapatacağını dile getirdi.

E- dönüşüm pazarının önemli bir parçası olan ıslak imza yerine geçen Elektronik imza (E- İmza) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) E-Fatura, E- arşiv Fatura, E-Bordro, E-İrsaliye, E-Defter, E-mutabakat olmak üzere 2024 yılı başı itibariyle belirlenen limitin üzerine birçok firmanın çıkması ve bu hizmetleri talep etmesi bekleniyor.

Bu hizmetlere ulaşmak isteyenlerin 05443311901 cep telefonu numarasından veya Yeniyol Mahallesi Gazi 10.Sokak No:2/5 adresindeki ofislerine hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ulaşabileceğini belirten Duran Atak, matbu baskı faturaların yerine geçecek olan verginin dijitalleşmesinin dünya genelinde yayılmasına bağlı olarak, E- Dönüşüm sistemlerinin büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini, daha çok kişiye aynı anda hizmet vermek, daha hızlı işlem yapmak ve küresel bağlantılara sahip olmanın eskisinden de önemli hale geleceğini sözlerine ekledi.