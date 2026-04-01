Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda Play-Off finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geldi.
Çorum’da vatandaşlar karşılaşmayı belediye tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda kurulan dev ekrandan takip etti.
Soğuk havaya rağmen maçı büyük heyecanla izleyen vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı’nın Kosova’yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası bileti almasını coşkuyla kutladı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından meydanda toplanan kalabalık, Gazi Caddesi ve Saat Kulesi Meydanı’na akın ederek kutlamalarını sürdürdü.
Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak milli takımın başarısını kutladı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK