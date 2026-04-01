Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 69 puanlı lider Erzurumspor, 67 puanlı Amedspor ve 63 puanlı Esenler Erokspor’un ardından 62 puanla 4.sırada yer alan Arca Çorum FK, son 5 haftada tüm maçlarını kazanan tek takım oldu.

Teknik direktörlük görevine Uğur Uçar’ın getirilmesinden sonra çıktığı 7 maçı da kazanan Arca Çorum FK, son 5 hafta maçları baz alınarak yapılan değerlendirmede, 5’te 5 yapan tek takım olarak dikkat çekiyor.

Arca Çorum FK’yı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle Amedspor, 4’er galibiyet, 1’er yenilgi ile Erzurumspor, Bodrum FK ve Sivasspor, 2’şer galibiyet, 3’er beraberlikle Pendikpor, Bandırmaspor izliyor.

Lig sonuncusu Adana Demirspor ve ligden düşmesi kesinleşen bir diğer takım Hatayspor son 5 maçını da kaybeden takımlar olurken, İstanbulspor 1 beraberlik, 4 yenilgi, Manisa FK ise 1 galibiyet 4 mağlubiyet alarak son 5 haftanın en kötü performanslarını sergilediler.

Diğer takımların son 5 maçtaki performansları ise şöyle: Esenler Erokspor (2 galibiyet-1 beraberlik-2 yenilgi), Keçiörengücü (2 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi), Sakaryaspor (2 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi), Ümraniyespor (2 galibiyet-1 beraberlik-2 yenilgi), Serikspor (2 galibiyet-3 yenilgi), Sarıyer (1 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgi), Vanspor (1 galibiyet-2 beraberlik-2 yenilgi), Boluspor (1 galibiyet-1 beraberlik-3 yenilgi), Iğdır FK (1 galibiyet-1 beraberlik-3 yenilgi)