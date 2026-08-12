İtalya'da birlikte çalıştıkları arkadaşları Salim Can Türk'ün mutluluğuna ortak olmak için Çorum'a gelen İtalyan Massimiliano Fabbri ve David Bottazzi, düğünde halay çekip çiftetelli oynadı. Düğün töreni, iki farklı kültürün eğlence dolu buluşmasına dönüştü. Düğünün en dikkat çeken konukları, damadın İtalya'dan gelen çalışma arkadaşları Massimiliano Fabbri ve David Bottazzi oldu. Türkiye'ye ilk kez gelen Fabbri ve daha önce Türk kültürünü tanıma fırsatı bulan Bottazzi, düğün öncesi katıldıkları kına gecesinde davetlilerle birlikte yöresel oyunlara katılarak ilgi odağı oldu. İtalyan gençlerin müzik eşliğinde sergilediği performans ve uyum, davetliler tarafından büyük alkış alırken, düğün renkli anlara sahne oldu. Damadın yurtdışından gelen arkadaşları otelde kalmak yerine damadın ailesinin evinde misafir edildi.

TÜRKLERİN MİSAFİRPERVERLİĞİNE ADETA HAYRAN KALDILAR

İtalyan çalışma arkadaşlarını memleketinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten damat Salim Can Türk, "Ofisten arkadaşlarım düğünümü merak ettikleri için İtalya'dan geldiler. Hep beraber halay çektik, çiftetelli oynadık. Şehri gezdik ve onlara Türk kültürünü tanıttık. Bu durum çok hoşlarına gitti. Türklerin misafirperverliğine adeta hayran kaldılar. İtalya'da böyle bir şey görmedikleri için çok şaşırdılar. Hatta kendilerine gösterilen bu içten ilgi sebebiyle, 'nasıl karşılık verebiliriz, nasıl bir hediye alabiliriz' diye sordular. Ben de onlara bunun tamamen karşılıksız olduğunu, kültürümüzün bir parçası olduğunu söyledim" dedi.



“BURADA HERKES BİZE KARŞI ÇOK NAZİK VE MİSAFİRPERVER”

Düğünde çalan müziklerin çok ilginç olduğunu ifade eden Massimiliano Fabbri de, "Kesinlikle bizim kültürümüzden çok farklı. Burada herkes bize karşı çok nazik ve misafirperver. Birlikte özel danslar ettik. Ben bir müzisyenim, ancak buradaki müzik çok özel. Yıllarca çalıştığım müzikten çok farklı bir yapısı var, muhtemelen çalamazdım" diye konuştu.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

Bir diğer İtalyan konuk David Bottazzi ise, "Burası kesinlikle paylaşmaya, topluluğa ve birlikte bir şeyler yapmaya çok daha açık. Kesinlikle çok cömert ve misafirperversiniz. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Bize karşı her zaman nazik olan ve birlikte harika zaman geçirmek isteyen insanlarla bir arada olmaktan büyük keyif aldık. İtalya'ya gittiğimde Türklerin misafirperverliğinden bahsedeceğim, insanların sürekli bizlerle nasıl ilgilendiğini, nasıl olduğumuzu sorduğunu anlatacağım" şeklinde konuştu.

"ÇOK TERBİYELİLER, BİZE UYUM SAĞLADILAR"

Damadın annesi Menekşe Türk, oğlunun İtalyan arkadaşlarını çok sev onları çok sevdik. Onlar da bizi çok sevdiler. Sanki bir Türk çocukları gibi yani İtalya'da da böyle terbiyeli çocuklar yetişmesinde çok sevindim. Çok terbiyeliler, bize uyum sağladılar. Geldikleri için çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Damadın babası Ali Türk ise oğlunun arkadaşlarının çok memnun kaldığını belirterek, "Hatta onlar otele de gitmek istemediler, aile kültürümüzü görmek istediler. Onun için bizim evimizde kaldılar. Yemesiyle, içmesiyle her şeyle bize ortak oldular. Onlar da çok memnun kaldılar, biz de memnun kaldık. Aynı kendi oğlum gibiler. Bizlere yabancılık çekmediler. Biz de mutlu olduk, onlar da mutlu oldular" dedi.