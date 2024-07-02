Kargı Belediyesi ile Kargı İlçe Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen bu projede, toplam 7 adet 1080 metrekarelik sera alanı bulunuyor. Seralarda yetiştirilen domateslerin bu yılki hasat hedefi ise 150 ton olarak belirlendi. İlk hasatla birlikte elde edilen ürünler, hem ilçedeki pazar yerlerinde hem de farklı noktalarda satışa sunulacak. Bu projenin, hem yerel ekonomiye katkı sağlaması hem de ilçedeki seracılık faaliyetlerini teşvik etmesi bekleniyor.

Seralarda yapılan bu çalışmalar, ilçedeki tarım sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacak ve gelecek yıllarda da farklı tarımsal projelerin hayata geçirilmesi için bir örnek teşkil edecek.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, domates hasadının ilçede tarımsal üretimin ve seracılığın gelişmesi adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, “Hedeflediğimiz 150 ton domates üretimi ile hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de vatandaşlarımızın kaliteli ve taze ürünlere daha kolay ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Bunun yanında seralarımızda kadınlarımıza iş istihdamı da sağlıyoruz. Bu projede emeği geçen, hasadın hızlı ve verimli hale gelmesinde bilgileriyle bizlere yardımcı olan Ziraat Mühendisimiz ve Belediye Meclis Üyemiz Azmi Erkan Akyıldız'a, İlçe Tarım Müdürümüz Burak Coşkun'a, İlçe Tarım Müdürlüğü personellerine ve seralarımızda emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.