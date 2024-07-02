Çorum Belediyesi, Bahabey Caddesi’nde altyapı çalışmalarına başladı. Çalışma kapsamında caddenin atık su hattı yenilenecek ve yeni yağmur suyu hattı yapılacak.

Çorum Belediyesi bir yandan yeni yerleşim bölgelerinde altyapı çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da ekonomik ömrünü tamamlayan eski altyapı şebekelerini yeniliyor.

Bahabey Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında eski boruların yerine toplam 1000 metre uzunluğunda 500 mm ve 300 mm çaplarında atık su hattı borusu yapılacak. Ayrıca 200 metre uzunluğunda 600 mm çapında yağmur suyu hattı yapılacak. Altyapı güçlendirme çalışmalarının ardından dolgu ve asfalt çalışması gerçekleşecek.

Editör: Haber Merkezi