Çorum'da ve Türkiye genelinde Aile Hekimleri yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ardından Aile Hekimleri kasım ayının başında üç gün iş bırakmıştı.

Yapılan bu iş bırakma eyleminden sonuç alınamaması sebebiyle aile hekimleri 2-6 Aralık tarihleri arasında 81 ilde 5 gün iş bırakarak tepkilerini büyütecek. Çorum'da da aile hekimlerinin iş bırakma eylemine büyük destek vermesi bekleniyor.

Çorum'da pazartesi aile sağlığı merkezlerine gidecek vatandaşlar kapıda kalabilir veya kendi aile hekimine muayene olamayabilir. Aile hekimleri üç gün boyunca vatandaşların Aile Sağlığı Merkezlerine gelmemesini ve hekimlere destek vermesini istedi.