İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği kapsamında öğrencilere yönelik olarak Sosyolog Sena Gökdoğan tarafından “dezavantajlı gruplara yaklaşım” semineri verildi.

Gerçekleştirilen seminere Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Fatih Bilgili, KADEM Başkanı Fatma Nur Şenol ve Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Fatma Avuncu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÇEDES proje sorumlusu Furkan Türkcan ve KANDER üyeleri katılım sağladı.

Seminerde KANDER'in kurucularından Osman Topçal ve dernek üyesi Ümmügül Çıtak, dezavantajlı grupların yaşadıkları sorunları ve toplumdan beklentilerini anlattı.

Rahatsızlığı nedeniyle seminere katılamayan Dernek Başkanı Hülya Karabıyık, mesajında daha iyi bir dünya için farkındalık sahibi bir nesil yetiştirmenin önemli olduğunu ifade ederek, tüm katılımcılara sevgi ve saygılarını iletti.

Editör: HABER MERKEZİ