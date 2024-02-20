Konuşmacı olarak Prof. Dr. Hakan Kutoğlu’nun katılacağı söyleşi ile ilgili Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada, “Depreme dirençli inşaat yapılması, deprem gerçeğiyle ilgili halkımızın bilinçlenmesi, çözüm önerilerinin oluşması ve gerekli önlemlerin alınması için sık sık deprem konulu söyleşiler yaparak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.

21 Şubat Çarşamba günü Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ile ‘Çorum’da Deprem Riski ve Deprem Dirençli Kentleşme’ konulu ilk söyleşimizi gerçekleştireceğiz.

Yeniden inşa edeceğimiz yerleşmeler bundan sonraki süreçte yüzlerce yıl yurttaşlarımızın üzerinde yaşamlarını sürdürecekleri, bu anlamda diğer afetlere de dirençli, aynı zamanda ekonomik kapasitesi yüksek, refah ve konforun üretilebileceği alanlar olması için deprem dirençli kentleşme konusunda da Çorum Mimarlar Odası olarak çalışmalara devam edeceğiz. Söyleşimize tüm halkımız davetlidir” denildi. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ