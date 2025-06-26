Çorum’da DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu Abdullah Yahya Attıya Al Kerni (34), Raheem Halfa Ghreeba(29), takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK