Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları finansal kaynak sorunu yaşıyor. Hizmetlerin devam edebilmesi için belediyelerin kaynak oluşturma çabası sürüyor. Bu süreçte birincil seçenek ise gayrimenkul satışı olarak görülüyor.
Çorum Belediyesi de son zamanlarda gayrimenkul satışına hız verdi.
Çorum Belediyesi, Çöplü Mahallesi, Ulukavak Mahallesi, Ayarık ve Kuruçay mevkilerinde 8 arsayı ihale ile satıyor.
Belediye bu arsa satışlarında 42 milyon 350 bin lira gelir elde edecek.
İhale 12.07.2024 Cuma günü (bugün) saat: 14.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni
Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacak.
Belediyeden bildirilen ihale detayları ise şöyle;
İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kimlik Fotokopisi B-Kanuni ikametgah belgesi, C- Türkiye’de tebligat için adres
gösterilmesi, D- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya
idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış
tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya
tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. F- Tüzel kişi olması halinde Tüzel
Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla
gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) H- Şartname bedelini yatırdığına
dair makbuz I- Geçici teminatlarını vermeleri, İ)- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi
ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi
verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla
imzalayacaklardır) J- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali
Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K- Kamu
İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, İlgili
Kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye
katılacakların yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
Keyfiyet ilan olunur.