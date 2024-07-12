Çorum Lisesi’nin unutulmaz müdürlerinden, merhum Fevzi Gökeşme ile merhume Sebahat Gökeşme’nin oğulları, Neslihan Gökeşme’nin eşi, Güner Gökeşme’nin babası, Sema Sunu ve Selma Gökeşme’nin ağabeyleri olan Av. Ertuğrul Gökeşme için bugün saat 11.00’de Çorum Barosu önünde bir tören düzenlenecek. Gökeşme’nin cenazesi, Akşemseddin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.