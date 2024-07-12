Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Türk Eczacıları Birliği’nin YÖK önünde yaptığı basın açıklamasında, 4. öneri olarak, eczacılık fakültelerinin ARGE ve ÜRGE merkezlerine dönüştürülmek suretiyle yerli ve milli ilaç etken maddeleri üretilmesinin istendiğini hatırlatarak, “Bu öneri, Çorum Eczacı Odamızın ‘Eczacılığın Yol Haritası’ projesinden alınmıştır. Bu, Odamızın vizyoner bakış açısını ortaya koymaktadır” dedi.

Vizyonlarını daha üst seviyelere çıkarma adına sürekli çaba içinde olduklarını ve projelerinin hayata geçmesi için büyük özveri ve kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Afacan, “Eczacılık mesleğinin geleceğini güvence altına almak ve genç meslektaşlarımızın istihdam sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

“Eczacılığın Yol Haritası Projesi kapsamında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, mesleki standartlarımızı yükseltmek ve halkımıza daha nitelikli sağlık hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadesini kullanan Ecz. Erol Afacan, Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası ile birlikte, mesleğin geleceği için el birliği ile hareket edeceklerini de sözlerine ekledi.