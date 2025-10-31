Çorum’da 1. Kubbeli Sokak ve Dr. Pertevbey Sokak esnafları, sokaklarına yapılan hizmetlerden dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etmek amacıyla yemek programı düzenledi.

Kubbeli Sokak’ta kurulan sofrada bir araya gelen esnaflar ile Belediye Başkanı Aşgın, samimi bir ortamda hem sohbet etti hem de yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Düzenlenen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Çepni Mahalle Muhtarı Ömer Şahinbaş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Yemekte konuşan Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, davetlerine katılan Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür ederek, “Sokaklarımıza bugüne kadar birçok hizmet yapıldı ancak en kapsamlı çalışmaları Başkanımız Sayın Aşgın döneminde gördük. Esnafımız yapılan hizmetlerden oldukça memnun” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, esnafların yoğun olduğu bölgelerde yapılan düzenleme çalışmalarının Çorum’un çehresini değiştirdiğini vurguladı.

Aşgın, “Bir yerin çarşısı o şehrin aynasıdır. Biz de yaptığımız çalışmalarla modern, kullanışlı ve esnafımızla vatandaşımızın rahat edebileceği alanlar oluşturuyoruz. İnşallah ilerleyen dönemde tüm sokak ve caddelerimizde gerekli çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu güzel organizasyonda bizleri buluşturan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, işlerinde bereket diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yemek programının ardından Başkan Aşgın ve beraberindekiler, sokakları gezerek yapılacak yeni düzenlemeler ve eksiklikler hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

