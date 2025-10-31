Çorum’un Kargı İlçesinde Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Şerif Eymen Gök, bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen genç öğrenci, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Gök’ün cenazesi, 31 Ekim 2025 Cuma günü Maksutlu Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.