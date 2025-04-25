Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen "Çiğdem Aşı ve Çocuk Oyunları" Buhara Perşembe Pazarı içerisinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Baharın müjdecisi olan çiğdem çiçeklerini öğrencilerle birlikte toplanmasının ardından, etkinliğin devamı olan çiğdem aşı ve çocuk oyunları şenliğini de Millet Bahçesi'nde yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Şenliğe katılan çocuklar geleneksel oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiler. İp atlama, seksek, okkel, yakan top gibi oyunlar, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri de çocuklarla oyunlar oynayarak çocukların sevinçlerine ortak oldular. Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra Vali Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve protokol üyeleri de katıldı.

Editör: İHA AJANS