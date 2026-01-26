Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Su Laboratuvarı ve Scada Kontrol Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililerden Çorum’da günlük su tüketim bandının 55-58 bin metreküp civarında olduğu bilgisi alan Aşgın, “Dağları delerek, dere tepe düz giderek, gece-gündüz aşkla Çorum’un susuz kalmaması için çalışıyoruz. Lütfen suyumuzun her bir damlasının kıymetini bilelim, israf etmeyelim” dedi.

Çorum’un, Koçhisar, Yenihayat, Hatap ve Çomar olmak üzere dört barajdan beslendiğini belirten Aşgın, bu barajların doluluk oranlarının toplamda yüzde 3 olduğunu kaydederek, “Ciddi bir su rezervi sıkıntımız şu anda var” dedi.

Hali hazırda 18 tane eski kuyudan su alındığını, bunun dışında 17 su kuyusunun daha açıldığını ve Çorum’u 35 kuyu ile beslediklerini söyleyen Aşgın, “Kuyularımızda dijitalleşeme otomasyonuna geçtik. Bütün kuyularımızda buradan çıkarılan suların ayarını yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Su olmazsa hiçbir şeyin yönetilemeyeceğini söyleyen Aşgın, “Allah suyumuzu bol versin. İnşallah yağan kar yağışı yeraltı surlarını güçlendirir diye tahmin ediyorum. Barajlarımızda inşallah dolar” şeklinde konuştu.

