Çorum’da son bir yıl içinde 405 bin 582 hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti sunularak, toplum sağlığının güçlendirilmesine önemli katkı sağlandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu sağlık kurumlarında ağız ve diş sağlığı alanında toplam 405 bin 582 hastaya tedavi hizmeti verildi. Uygulanan tedavilerle çürük ve periodontal hastalıkların etkin yönetimi sağlanırken, çiğneme fonksiyonunun ve beslenme yeterliliğinin iyileştirilmesine destek olundu. Ağız ve diş sağlığının, sistemik hastalıklarla ilişkili risklerin azaltılmasında da önemli rol oynadığı vurgulandı.

Özellikle periodontal tedavilerin; diyabet hastalarında glisemik kontrolün desteklenmesi, kardiyovasküler risklerin azaltılması ve yaşlı nüfusta aspirasyon pnömonisi riskinin düşürülmesine katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca gebelik döneminde olumsuz sonuçlara yol açabilecek oral patolojilerin erken tanı ve tedavisi, hizmet sunumunda öncelikli alanlar arasında yer aldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR