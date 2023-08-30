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Ölüdeniz’de bir otelde eşi Burcu Sezginoğlu ile tatil yapan ünlü oyuncu Nuri Alço, Çorum'da çekimleri tamamlanan komedi filminin ardından Fethiye'ye geldi. Fethiye'deki tatilinin bir hafta süreceğini belirten Nuri Alço, “Çorum'dan geliyorum. Orada güzel ve iddialı bir komedi filmi çektik. Filmde Coşkun Göğen de yer alıyor. Fethiye'yi çok seviyorum. Fethiye ile gönül bağımız ve önemli dostlarımız var. Fethiye Türkiye'nin en güzel doğal yerlerinden biri. Bu balık pazarı da bizim Kumkapı'yı, Beşiktaş çarşısını andırıyor. Güzel, sıcak bir aile ortamındayız" diyerek bölgeyi çok sevdiğini söyledi.

Fethiye Kayaköy'de 1980'li yıllarda bir sinema filmi çektiğini de söyleyen Nuri Alço, "Burada 'Altanlar' filmini çekmiştik. Güzel bir proje olursa mis gibi buram buram sinema kokan Fethiye'de yine çekerim" dedi.