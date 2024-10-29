Vali Ali Çalgan, makamında tebrikleri kabul etti.

Çalgan, Kadeş Barış Meydanı'ndaki törende Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Garnizon Komutanı Albay Ömer Faruk Gelengeç ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı.

Çalgan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana her alanda büyük atılımlar yaptığını, dünya sahnesinde etkisini artırdığını söyledi.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına, kardeşliğine yönelik hiçbir saldırının başarılı olamayacağını vurgulayan Çalgan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlere rahmet diledi.

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende halk oyunları, mehter takımı ve cimnastik gösterileri sunuldu.

Törende ayrıca Jandarma Komando Taburu gösteri sundu.

Tören, kortej geçişiyle son buldu.