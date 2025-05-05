Hitit Dağcılık Kulübü (HİDAK)'a üye 40 kişilik sporcu, dağcı ve doğasever Uğurludağ'ın Beyoğlu Yaylası'ndan başlayıp Laloğlu Köyü’nde son bulan 14 kilometrelik parkuru yürüdü.

Belediye Başkanı Remzi Torun'un Beyoğlu Yaylası’nda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan katılımcılar, memnuniyetini dile getirdiler.

Doğaseverler, 14 Km boyunca çam ağaçları ve coşkuyla akan dereleri izleyerek bölgede yetişen kuzugöbeği mantarı topladılar.

Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur; Beyoğlu Yaylası’nda doğayı korumak adına yapılan çalışmaları ve farkındalıkları ile kendilerine misafirperverlik gösteren Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun'a teşekkür etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ