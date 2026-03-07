Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Çorum Defterdarlığı iş birliğinde işsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatılacak. Program kapsamında Çorum Defterdarlığında görevlendirilmek üzere toplam 5 kişi istihdam edilecek.

Yaklaşık 10 ay sürecek program, 23 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Katılımcılar program kapsamında temizlik, bakım ve onarım işlerinde haftanın belirli günlerinde tam gün çalışacak. Programın ilk dört haftasında haftada 5 gün, sonraki süreçte ise en fazla 3 gün çalışma yapılacak. Çalışma günleri Çorum Defterdarlığı tarafından belirlenecek.

Başvurular 9 – 13 Mart tarihleri arasında yapılabilecek. Katılımcılar geçerli başvurular arasından liste yöntemi ile belirlenecek ve sonuçlar 17 Mart Salı günü ilan edilecek. Katılımcı seçiminde kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede yaralananlar ve Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamında yer alan kişiler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Program kapsamında katılımcılara, çalıştıkları her gün için İŞKUR tarafından 1375 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primleri de programa katıldıkları günler üzerinden İŞKUR tarafından karşılanacak. Ancak bu kapsamda yapılan sigorta ödemeleri emeklilik primine dahil edilmeyecek.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Programa katılmak isteyen vatandaşların 13 Mart Cuma günü saat 23.59’a kadar ALO 170 iletişim hattı, İŞKUR Mobil uygulaması veya www.iskur.gov.tr adresindeki İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular, sistemde “Online İşlemler → İş Arayan → İşgücü Uyum Programı → İUP Ara” bölümünden 17993 program numarası seçilerek yapılabilecek.Öte yandan İşgücü Uyum Programları kapsamında bir katılımcı toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabiliyor.Program kapsamında Çorum Merkez için 5 kişilik kontenjan ayrıldığı bildirildi.