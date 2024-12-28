Buharaevler Mahallesi’nde Türk Telekom’un yaptığı alt yapı çalışmasının ardından yeniden kapatılmayan kapak tehlike saçıyor.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaşlar, Buharaevler Mahallesi 11. Sokak’ta Türk Telekom ekiplerinin 3 ay önce alt yapı çalışması yaptığını, çalışmanın ardından ise kapağın kapatılmadığını iddia etti.

Türk Telekom ekipleri tarafından açılan kapağın yolda hem sürücüler hem de yayalar için tehlike arz ettiğini dile getiren vatandaşlar, yetkililerden çözüm istedi.