Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nartus Enerji’ye ait RES projesi için Çorum’un Osmancık ilçesinde 3 köyün toprakları içinde kalan 52 parselde acele kamulaştırmalar yapacak.

Nartus Enerji’ye ait R3 Çorum 1 Rüzgar Enerji Santrali projesinin hayata geçirilebilmesi için Çorum’da acele kamulaştırmalar yapacak.

Kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre EPDK, Çorum’un Osmancık ilçesinde Danişment, Gecek ve Öbektaş köylerinde toplam 52 parselde acele kamulaştırmalar yapacak.