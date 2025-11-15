Sungurlu Şubesi, Çorum Bölge 1.si ve Türkiye 4.sü olarak büyük bir gurur yaşattı.

Bu anlamlı başarı, VakıfBank Çorum Bölge Müdürü Bayram Gökçe’nin katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı. Programda, dereceye giren şube çalışanlarına plaketleri takdim edildi.

Bireysel ve karma takımlarda başarı gösteren personeller ise şu şekilde sıralandı: Ömer Göçer – Çorum Bölge 1.si / Türkiye 8.si; Mustafa Sinan Yandım – Çorum Bölge 3.sü ve İlhan Taşçıoğlu – Çorum Bölge 4.sü”

Vakıfbank Sungurlu Şube Müdürü Mesut Caner Çaylak yaptığı açıklamada, “Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmanın, azmin ve inancın sonucu olarak bu güzel başarıya ulaştık. Daha nice başarılara hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum” görüşüne yer verdi.