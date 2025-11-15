İskilip Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini artırmak ve kadınlara istihdam alanı yaratmak amacıyla yeni bir projeye imza attı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı “Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Teknik Destek Programı” kapsamında hazırlanan projenin sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle katıldı. Proje kapsamında, belediyeye bağlı işletmelerde görev yapan personelin hizmet kalitesi artırılacak, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle turizm bilinci geliştirilecek.

Başkan Çizikci, imza töreninde yaptığı açıklamada, İskilip’in tarihi ve kültürel mirasının turizm açısından büyük bir değer taşıdığını belirterek, “Bu proje sayesinde hem ilçemizin turizmdeki görünürlüğünü artıracağız hem de kadınlarımızın istihdamına katkı sağlayacağız. Kadın emeğini ön plana çıkaran her girişim, toplumsal kalkınmamız için büyük bir adımdır” diye konuştu.

Proje kapsamında yapılacak eğitimlerle turizm sektöründe görev alan kadınların bilgi ve becerileri geliştirilecek, ilçede sürdürülebilir turizm anlayışı desteklenecek. Ayrıca, ziyaretçilere sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise, kadın istihdamına yönelik projelerin bölgesel kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “İskilip Belediyesi’nin bu girişimi, hem yerel ekonomiye hem de turizmin gelişimine önemli katkılar sağlayacak” dedi.

İskilip’in doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve geleneksel el sanatlarıyla öne çıkan bir destinasyon haline gelmesi hedeflenen proje, bölge turizmine yeni bir soluk kazandıracak.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ