Etkinlikte öğrenciler, barınakta bulunan kedi, köpek ve kuş gibi çeşitli hayvanlarla vakit geçirerek onlara sevgi ve ilgi gösterdi. Öğrenciler, görevlilerin rehberliğinde hayvanların beslenmesi ve bakımına da yardımcı oldular.

Okul yönetimi, etkinliğin amacının öğrencilere hayvan sevgisini ve canlılara karşı sorumluluk bilincini aşılamak olduğunu belirtti. Öğrenciler, ziyaret boyunca hem eğlenceli anlar yaşadı hem de sokak hayvanlarının yaşam koşulları hakkında bilgi edindi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da desteklenen etkinlik, öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Değerler Eğitimi” çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Öğrenciler, ziyaretin sonunda barınaktaki sevimli dostlarıyla vedalaşırken, ilerleyen dönemlerde benzer sosyal sorumluluk projelerine katılmak istediklerini ifade etti.

