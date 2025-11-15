Ziyarette, şehir planlaması, harita mühendisliği uygulamaları ve yerel ölçekte yürütülen projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Çorum’un gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışma alanları ve mesleki iş birlikleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

TSO Başkanı Başaranhıncal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Harita ve Kadastro Mühendisleri, kentlerin planlı gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Odamız, mesleki kuruluşlarla her zaman işbirliğine açıktır” dedi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası heyeti ise Başaranhıncal’a misafirperverliği için teşekkür ederek, kentteki teknik hizmetlerin ve mühendislik uygulamalarının geliştirilmesi adına kurumlar arası iletişimin önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi