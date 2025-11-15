Yeni hizmet binasına taşınan Kızılay İl Merkezi’ne hayırlı olsun dileklerini ileten AK Parti heyeti, kurumun yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Yakup Alar, Türk Kızılay’ının hem ulusal hem uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalara değinerek şu ifadeleri kullandı: “Kızılay, yalnızca afet zamanlarında değil, her daim milletimizin yanında olan bir kurumdur. Toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve merhametin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de AK Parti teşkilatı olarak Kızılay’ın yürüttüğü gönüllülük faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz.”

Kızılay’ın yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı İl Başkanı Mustafa Bilgin ve yönetim kurulunu tebrik eden Yakup Alar, “Yeni bina, Kızılay’ın hizmet kapasitesini daha da artıracaktır. Bu kurumun özverili çalışmalarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

Ziyarette, Kızılay arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve farkındalık çalışmalarını daha ileriye taşıma yönünde istişarelerde bulunuldu.

Program sonunda, AK Parti heyeti, misafirperverliklerinden dolayı Kızılay İl Başkanı Mustafa Bilgin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi