Düzenlenen etkinlikte, farklı kuşaklardan bireylerin bir araya gelerek tecrübelerini paylaşmaları, kuşaklar arası anlayışın ve dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflendi. Samimi sohbetlerin ve anlamlı paylaşımların yaşandığı programda, gençler yaşlılardan hayat deneyimlerini dinledi.

Programa; Proje yürütücüsü Eda Nur Doğan, Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çalmaz, Öğr. Gör. Mehmet Erol Çalmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy, Huzurevi Müdürü Serkan Mumcu ve huzurevi personeli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü İsmail Şahan, Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Atalay, Gençlik Liderleri, Engelsiz Üniversite Kulübü üyeleri ve Hitit Üniversitesi Genç Ofis gönüllü gençleri katılım sağladı.

Programda konuşan Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, projenin yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını teşvik eden önemli bir çalışma olduğunu belirterek, “Gençlerimizle yaşlılarımızı aynı sofrada buluşturmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek açısından çok kıymetli. Bu tür projelerin yaygınlaşmasını önemsiyoruz.” dedi.

Proje yürütücüsü Eda Nur Doğan ise yaşlı bireylerin yaşam tecrübelerine dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Gençlerin bu süreçte farkındalık kazanması, geleceğe daha bilinçli bakmalarını sağlayacak önemli bir kazanım.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, huzurevi sakinlerinin gençlerle birlikte keyifli sohbetleri ve hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi. Katılımcılar, programın hem duygusal hem de öğretici bir buluşma olduğunu dile getirerek, bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını temenni etti.

Muhabir: Haber Merkezi