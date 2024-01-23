Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için illere göre ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısını açıkladı.

Buna göre, Tokat’ta öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14, Sivas’ta 15, Ordu’da 16, Samsun’da 15, Sinop’ta 16, Kastamonu’da 15, Çorum’da 17, Amasya’da 14 ve Yozgat’ta 14 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde en az öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 12 ile Malatya’da oldu. Malatya’yı 13 ile Muş ve Bitlis takip etti. En çok öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 22 ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 21 ile Ankara ve İzmir takip etti.