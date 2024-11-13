Çalgan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının tüm birimlerince yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Çorum'da ekim ayında asayiş birimlerince 6 bin 640 devriye faaliyeti, 593 sabit ve seyir halinde uygulama ile 122 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini belirten Çalgan, 218 bin 896 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 238 kişinin yakalandığını anlattı.

Denetimlerde çok sayıda silah, fişek ile kesici ve delici alet ele geçirildiğine işaret eden Çalgan, 137 bin 558 aracın kontrol edilerek 26 bin 472 sürücüye para cezası kesildiğini, 954 aracın trafikten men edildiğini, 2 bin 07 motosiklet sürücüsü ile 102 servis sürücüsüne ise çeşitli ihlallerden işlem yapıldığını vurguladı.

Çalgan, 13 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu da ele geçirildiğine dikkati çekerek, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yakalanan 52 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini aktaran Çalgan, aile içi ve kadına yönelik şiddeti önleme faaliyetleri kapsamında 386 tedbir kararı uygulandığının altını çizdi.

Yasa dışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 95, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 21 siteye erişim engeli getirildiğini anlatan Çalgan, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/YPG propagandasına yönelik yayın yapan 23 adresin içeriklerine erişim engelleme ve içerik çıkarma kararı çıkarıldığını, suç teşkil edebileceği değerlendirilen 116 sosyal medya hesabı hakkında da işlem yapıldığını kaydetti.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 4 bin 043 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu kaydetti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.