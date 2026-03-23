Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Çorum'daki ana geçiş güzergahlarında yoğunluğa sebep oldu. Arife günü itibarıyla artan araç trafiğinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, jandarma ve polis trafik ekipleri il genelindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Trafik tedbirlerini yerinde incelemek amacıyla Çorum-Samsun Karayolu Bölge Trafik Uygulama Noktası ile Ankara Yolu’ndaki Jandarma Trafik Uygulama Noktası’nı ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bayram mesaisi yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Ekiplerin bayramını tebrik eden Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Aşgın, sürücü ve yolcularla da bayramlaştı. Vali Ali Çalgan ile Başkan Aşgın, sürücülere emniyet kemeri takılması, hız sınırlarına riayet edilmesi ve trafik işaretçilerine uyulması konularında, simülasyon çadırında hatırlatmalarda bulunuldu.

Vali Çalgan ve Başkan Aşgın’a ayrıca İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak de eşlik etti.

Denetimler hakkında genel bilgilendirmelerde bulunan Vali Çalgan, “Öncelikle bayramın Ramazan Bayramı'nın başta siz Çorumlu hemşehrilerimiz olmak üzere bütün ülkemiz insanlarına milletimize, islam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Allah sağlıkla tekrarına ermeyi hepimize hepimize nasip etsin. Bu seneki bayram sloganımız ve mottomuz; bayram sensiz olmaz. İlimizde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız 369 noktada 231 ekiple 253 araç ve bin 676 personel ile trafik açısından tedbir almaya çalışıyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmadan hepimiz güzel bir bayram yaşamış oluruz. Biz de sizlerin aracılığıyla bütün hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyoruz” dedi.

D-100’DE KISITLAMA

Öte yandan Çorum Valiliği trafik güvenliği adına önemli bir karara imza attı. Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim yılının ara tatilinin aynı döneme rastlaması ile birlikte vatandaşların memleketlerine döneceği hatırlatılarak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Valilik tarafından -100 Karayolunda, Amasya-Merzifon ilçesinden itibaren İstanbul yönüne Çorum sınırları içerisinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00’dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar seyirlerine izin verilmedi.