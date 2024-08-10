Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan barajlara 320 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Barajlardaki balık popülasyonunun artırılması için başlatılan çalışma kapsamında ilçede bulunan 6 baraja yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi ve su kaynaklarında biyolojik çeşitliliğin arttırılması çalışması çerçevesinde kentteki baraj, göl ve göletlere yavru sazan balığı bırakılıyor.

Barajların temizliği ve sudaki canlıların yaşamlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Alaca Tarım Orman müdürlüğü personeli tarafından Atatürk Barajı, Kızkaraca Barajı, Kalecikkaya Barajı, Evci Barajı, Koçhisar Barajı ve Seyit Nizam Barajı’na toplam 320 adet balık yavrusu bırakıldı.