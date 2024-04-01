Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye'de yerel seçimlere ilgi 5 yıl öncesine göre düştü. 31 Mart seçimlerine katılım yüzde 76.65 oldu. Ancak 2019 seçimlerinde bu rakam yüzde 84'ün üzerindeydi.

AŞGIN KAZANDI

Dünki seçimde Çorum merkezde AK Parti'nin adayı Halil İbrahim Aşgın seçimi önde bitirirken oy kullanmayan seçmen sayısı da belli oldu.

188 bin 714 seçmenin bulunduğu Çorum'da sandığa giden seçmen sayısı 141 bin 555 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 47 bin seçmenin sandığa gitmediği anlaşıldı.

Bir önceki yerel seçimde 180 bin 368 seçmenden 28 bin seçmen sandığa gitmemişti.