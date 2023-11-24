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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkezde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 15-22 Kasım 2023 tarihleri arasında da çalışmalarına devam etti.

Buna göre yapılan şok uygulamalar ile şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 2 bin 81 kişinin GBT kontrolü yapılırken, aranan üç kişi de yakalandı. Ayrıca 2 adet ateşli silah (1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek), 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, 477 araç kontrol edilerek 27 araç sürücüsüne 91 bin 368 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” görüşüne yer verildi.