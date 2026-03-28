Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-27 Mart tarihleri arasında yapılan 117 denetim çerçevesinde, 24 kahvehane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 201 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah, 12 adet tüfek fişeği, 0.70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 281 araç kontrol edilirken 1 araç sürücüsüne gerekli maddelerden idari para cezası uygulandı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı