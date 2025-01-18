12 Ocak'ta Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1. Sokak’ta S.Ç. idaresindeki 34 HRC 405 plakalı otomobil ile E.İ.'nin kullandığı 19 ADS 970 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak yolda yürüyen anne ile biri bebek arabasında 2 çocuğa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Ö.K. ile çocukları B.K. ve A.K., yaralandı.

Yaralı anne ve çocukları sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.