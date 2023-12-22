Olay İskilip ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Çavus Mahallesi İğci Sokak’ta bulunan ikamette aile fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Sefa A.(23), vücuduna aldığı 6 bıçak darbesi ile ağır yaralandı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.
Durumu ağır olan Sefa A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Konu ile ilgili aile fertlerinin İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.