İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 112Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında Acil Çağrı Merkezi’nin tanıtılması, gereksiz çağrıların neden olabileceği sonuçlar hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla protokol imzalandı. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, il genelinde öğretmen ve öğrencilere aynı anda verilen 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirme ve farkındalık eğitimini Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulundaki öğrencilerle birlikte takip etti.

Acil durumlarda farklı numaraları aramak zorunda kalmanın vatandaşlar için zaman kaybına ve karışıklığa yol açtığını hatırlata Vali Dağlı, “Bu nedenle, acil çağrı numaralarının tek bir çatı 112 altında toplanmış olması önemlidir. Bu sayede vatandaşlarımızın acil durumlarda hangi numarayı arayacaklarını hatırlamaları daha kolay olacaktır. Yüzde 100 yerli ve milli yazılım olan Yeni Nesil 112 sistemiyle birlikte; yabancılara Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca dillerinde Yabancı Dil Tercüme Hizmeti, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız için Engelsiz 112 uygulaması, SMS uygulaması, arabalarda bulunan E-Call hizmeti gibi uygulamalar vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için devletimiz tarafından hizmete sunulan uygulamalardır” dedi.

İL GENELİNDE 473 OKULDA 89 BİN 738 ÖĞRENCİYE,

7 BİN 200 ÖĞRETMENE EĞİTİM VERİLDİ

İl genelinde İl genelinde 473 okulda 89 bin 738 öğrenciye, 7 bin 200 öğretmene eğitim verildiğini açıklayan Vali Dağlı, “Çorum 112 Acil Çağrı Merkezimizde Polis, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, AFAD, Orman gibi Kurumlarımız entegre bir şekilde aynı salonda hizmet vermektedirler.112 Acil Çağrı Merkezimiz açıldığı 27 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar 1.6 Milyon çağrı almıştır. Merkezimiz Türkiye’de en az asılsız çağrı alan merkezlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu başarının sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla yeni projeler uygulamaya konmakta, bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Gereksiz aramaların azaltılması ve 112 acil hattının bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda; bugün tüm Çorum genelinde İlk/Orta/Lise düzeyindeki 473 okulda 89.738 öğrenciye, 7.200 öğretmen tarafından eş zamanlı olarak 112 acil çağrı eğitimi verilmiştir. Bu sayede öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın acil durumlar karşısında ne yapacaklarını bilmesi ve Okul-Öğrenci-Aile üçgeninde farkındalığın artırılması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün Türkiye'de kurulan 57. merkez olmasına rağmen kısa zamanda büyük mesafe kat ederek vatandaşa hizmet noktasında önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Dağlı, “Tüm istatistiki verilerde Türkiye ortalamasının üstünde kalarak, halkımıza hızlı ve kaliteli hizmet verme noktasında çok iyi bir durumda bulunduğumuzu ifade etti. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için tüm kurumlarımızla işbirliği ve uyum içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün tüm Çorum genelinde 90 bine yakın öğrencimize eş zamanlı olarak verilen 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirme eğitimi ile kurumlar arası işbirliğinin en güzel örneklerinden biri sergilenmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezinin tanınırlığının arttırılması ve farkındalık oluşturma noktasında personelimizin gayreti, vatandaşlarımızın desteği ve basın kuruluşlarımızın katkılarıyla örnek il olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kulandı.