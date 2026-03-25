Çorum merkeze bağlı Sarmaşa Köyü yakınlarında araçlarıyla çamura saplanarak mahsur kalan 2’si çocuk 6 kişilik aile, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Sarmaşa Köyü hobi bahçeleri mevkiinde bir aracın yoğun çamur nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, bölgenin sarp yapısı ve çamurlu zemin nedeniyle İl Özel İdaresi’nden iş makinesi desteği talep etti.

Ancak olumsuz arazi koşulları nedeniyle iş makineleri bölgeye ulaşamayınca kurtarma çalışmaları yaya olarak sürdürüldü.

Araçta bulunan 4 yetişkin ekiplerce sedyeyle taşınırken, 2 çocuk ise ekiplerin sırtında güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Gece boyunca devam eden çalışmalar, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında tamamlandı. Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.