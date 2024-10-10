Vali Çalgan, Valilik'te düzenlediğ toplantıda, kentte Eylül ayında huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Çalgan, kentte siber suçlar ile mücadele faaliyetleri kapsamında; yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 58 site ile müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yaptığı tespit edilen 14 site olmak üzere toplam 72 site, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezine bildirilerek idari tedbir kapsamında URL adreslerine erişimin engellenmesinin sağlandığını dile getirdi.

Oltalama Tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin ettiği tespit edilen (24) URL adresi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilerek çok sayıda vatandaşın mağdur olmasının önüne geçildiğini bildiren Çalgan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İnternet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetleri esnasında Youtube üzerinden FETÖ/PDY ve PKK/YPG propagandasına yönelik yayın yapan (27) URL adresindeki video içeriklerine Çorum Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuru sonucunda erişimin engellenmesi ve içerik çıkarma kararları alınmıştır. Ayrıca suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 135 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılmış ve sosyal medya hesaplarının kapatılması yönünde ilgili birimlere bildirimde bulunulmuştur. Bilişim suçlarından aranan 2 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir."

MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çalgan, son günlerde mantardan zehirlenme olayları görülmeye başladığına dikkat çekerek, "Mantar zehirlenmeleri kapsamında Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak bilgilendirme faaliyeti icra edilmektedir. Üzücü bir olayla karşılaşmamak için hemşehrilerimin doğadan toplanan mantarlar konusunda daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.

Bir başka önemli konu ise; düğünlerde ve eğlencelerde silah ile havaya ateş edilmesidir. Bu olayların yaralanma ve ölümlere yol açtığı herkes tarafından bilinmektedir. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz tarafından tüm etkinlikler sıkı bir şekilde kontrol edilmekte, silah atanların tespiti yapılmakta ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Hemşehrilerimizi bu konuda da duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.