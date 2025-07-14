Samsun ve Ordu illerinde oto hırsızlığı suçlarından aranan S.Ö.'nün Çorum'a geldiği istihbaratı üzerime harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde uygulama noktasında tespit edilen şupheli polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis kovalamacası ile yakalanan şüphelinin yapılan GBT sorgusunda haksız yere elde bulundurularak anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık ve hükümlü-tutuklunun kaçması suçlarından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.