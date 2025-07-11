Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 4 - 11 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 106 adet uygulama yapıldı. Denetimlerde 27 kahvehane, 26 kafe, 24 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi.4 bin 927 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 5 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 5 adet ateşli silah 2 adet kesici-delici alet, 3 adet şarjör ve 45 adet fişek, 156 adet sentetik ecza hapı, 5,25 gram metamfetamin, 8,77 gram bonzai, 2,30 gram uyuşturucu madde içerikli tütün ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 98 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 7 araca idari para cezası uygulandı.

Muhabir: İHA AJANS