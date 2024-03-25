İMVAK tarafından düzenlenen “Çorum Sahabileri” konulu konferansta, Çorum’un evliya, ulema ve meşayih beldesi olduğunu, Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin Hazretlerine ev sahipliği yaptığını belirten Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi M. İhsan Hacıismailoğlu, Türk toplumunun, Hz. Peygamber’in birer mirası olarak gördükleri Ashab’a sahip çıkma ve hürmet gösterme hususunda bir yarış içinde olduğunu vurguladı.

“Çorum'da sahabeye nispet edilen 5 kabir olduğunu biliyoruz. Süheyb-i Rumi, Kereb-i Gazi olarak zikredilen Amr İbn Ma’d-i Kerib, Ubeyd-i Gazi, Sa’d b. Ebi Vakkas ve Yayan Dede diye zikredilen zatlardır.” diyen Hacıismailoğlu, bunlardan en mexşhuru olan Süheyb-i Rumi’nin, Bedir, Uhud, Hendek başta olmak üzere bütün savaşlara katıldığını ve hep Hz. Peygamber’in yakınlarında olduğunu anlattı.