İŞKUR tarafından Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uygulanacak Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 460 kişi 4 ay süreyle istihdam edilecek. Başvurular 13-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) uygulanacak. 12 Şubat’ta imzalanan protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplam 460 kişi 4 ay süreyle istihdam edilecek.

Program 2 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Katılımcılar haftada 5 gün çalışacak olup, tatil günleri Cumartesi ve Pazar olacak.

Başvurular 13-17 Şubat tarihleri arasında alınacak. Katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumuna göre noter kurası ile belirlenecek. Kura çekimi 20 Şubat Cuma günü saat 09.30’da İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. Sonuç listeleri aynı gün İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecek.

Programa başvurmak isteyen vatandaşların 17 Şubat Salı günü saat 23.59’a kadar ALO-170 hattı, İŞKUR Mobil uygulaması veya İŞKUR e-şube üzerinden program numarasını seçerek başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sürecinde sorun yaşayanlar, mesai saatleri içinde İŞKUR İl Müdürlüğünden destek alabilecek.

Öte yandan, 29 Mayıs 2022 tarihinden itibaren TYP’den toplam 9 ay yararlanmış olanlar yeni programa başvuramayacak. Halen İŞKUR’un herhangi bir kurs veya programına devam eden kişilerin başvuruları da sistemsel olarak kabul edilmeyecek.

Program kapsamında 279 kişi Çorum Merkez’de, 30 kişi Osmancık ve Sungurlu’da, 25’er kişi Alaca ve İskilip’te olmak üzere ilçeler genelinde toplam 460 kişilik kontenjan ayrıldı. Katılımcı listelerinin gerekli inceleme ve kontrollerin ardından kesinleşeceği bildirildi.

