Törende, Bakanlığın hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kılavuzu kapsamında yapılan denetimler sonucu belge almaya hak kazanan 411 okul ve kuruma belgeleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve okul/kurum müdürleri katıldı.

Törende konuşan Çağlar, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı “Okulum Temiz” belgelendirme tetkiklerinin tamamlandığını ve il genelinde 411 okul ve kurumun belge almaya hak kazandığını belirtti.

Cemil Çağlar, belge almaya hak kazanan okulları tebrik ederek, hijyen standartlarının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Editör: HABER MERKEZİ